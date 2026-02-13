Les moteurs civils du groupe Safran sont maintenant au beau fixe et cela devrait durer, au grand bonheur des avionneurs Airbus et Boeing pour leurs monocouloirs, et pour les compagnies aériennes clientes. L’activité Propulsion du groupe aéronautique français a enregistré une croissance de chiffre d’affaires de 17,6 % en 2025, portée par les services et les livraisons de moteurs neufs.

Safran établit ainsi un nouveau record de livraisons pour les moteurs de la famille LEAP de CFM International, sa coentreprise avec GE Aerospace, avec 1 802 unités, soit une croissance de 28% par rapport à l’année 2024. Le groupe a également livré 52 moteurs CFM56 et participé aux livraisons de 234 moteurs de forte puissance avec son partenaire GE (GE90, GEnx, …).

Les activités après-vente pour moteurs commerciaux ont également fortement contribué à la rentabilité de la division (5,197 milliards d’euros de résultat opérationnel courant), portée par les pièces de rechange (+18%) et les services (+30%), grâce aux contrats à l’heure de vol du LEAP, ce qui s’est traduit par une marge qui a progressé de 2,4 points, à 23% du chiffre d’affaires, nouveau record. Les services profitent pleinement du niveau record du trafic aérien mondial, en particulier pour les CFM56.

« Ce qui est intéressant, c’est que nous avons livré plus de 500 moteurs au 3e trimestre et même 562 moteurs au 4e trimestre. Donc évidemment, tout ceci nous donne confiance » a expliqué Olivier Andriès, le directeur général de Safran, lors de la conférence de présentation des résultats annuels. Et cela se traduit directement au niveau des prévisions pour l’année en cours, Safran prévoyant une augmentation des livraisons de moteurs LEAP d’environ 15% (soit plus de 2050, moteurs spares compris), une hausse des ventes de l’activité pièces de rechange de 15% et une progression du chiffre d’affaires des services de l’ordre de 20%.

Pour 2026, Safran anticipe une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 12% et 15% pour l’ensemble de ses activités (avec les moteurs militaires, les équipements, la défense et l’activité Aircraft Interiors).

Mais le groupe aéronautique français a surtout relevé ses objectifs pour 2028 par rapport à ceux annoncés en décembre 2024 lors de son précédent Capital Markets Day, afin de tenir compte de la vigueur des activités d’après-vente pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur de la défense (notamment les nouvelles commandes de Rafale).

La branche Propulsions devrait ainsi dégager une marge opérationnelle comprise entre 22 et 24 % (contre plus de 20% auparavant)

Sur le plan des livraisons des moteurs LEAP, les montées en cadences vont encore se poursuivre pour atteindre 2600 moteurs afin de répondre aux besoins d’Airbus et de Boeing.

« Nous imaginons d’aller jusqu’à 2600 moteurs en 2028 pour répondre aux besoins, non seulement de nos avionneurs préférés, mais également des compagnies aériennes qui demandent également qu’on les soutienne et qu’on veille à ce qu’elles puissent continuer à voler » a annoncé Olivier Andriès. Safran prévoit d’ailleurs de nouveaux projets industriels pour pouvoir augmenter sa capacité de production de moteurs commerciaux, notamment dans le cadre de la cadence 75 d’Airbus pour la famille A320neo.

« Attendez-vous à ce que nous fassions de nouvelles annonces très prochainement sur ce sujet » a-t-il indiqué.