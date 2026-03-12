Air Nostrum Engineering and Maintenance (ANEM), basée à Valence, a renouvelé et élargi son accord de support équipements avec Fokker Services Group pour la flotte croissante de Mitsubishi CRJ NG opérée par Air Nostrum.

Le nouvel accord s’appuie sur le cadre de soutien existant et renforce le partenariat de longue date entre les deux parties grâce à une offre de services plus étendue et complète.

Facturé à l’heure de vol (PBH), il permettra d’améliorer la fiabilité opérationnelle de la flotte de la compagnie régionale espagnole.

L’accord est mis en œuvre dans le cadre du programme ABACUS de FSG, qui combine maintenance équipements, gestion d’inventaire, solutions de leasing, disponibilité garantie des pièces et assistance opérationnelle 24/7.

Pour rappel, Air Nostrum opère sous la marque Iberia Regional Air Nostrum et assure principalement des vols visant à alimenter le hub d’Iberia à Madrid. Elle aligne 31 CRJ1000 et 7 ATR 72-600.