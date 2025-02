JCB Aero, filiale du groupe AMAC Aerospace, a lancé une nouvelle activité de maintenance en octobre dernier sur son site d’Auch (Gers), profitant de son hangar de 5 000 mètres carrés, entièrement rénové et adapté, et qui peut accueillir 3 monocouloirs simultanément. Nous avons rencontré Frédéric Dezauzier, son directeur des opérations (COO) à Dubaï, durant la dernière édition du salon MRO Middle East, l’occasion de constater que cette nouvelle activité est réellement en train de monter en puissance en seulement quelques mois. Entretien.

Pourquoi avoir lancé cette toute nouvelle activité sur l’aéroport d’Auch ?

Les métiers historiques de JCB Aero sont principalement la conception, la fabrication et l’installation de cabines, ainsi que de pièces composites complexes pour l’aviation commerciale, civile, aviation d’affaires et militaire. L’activité de maintenance est un changement majeur pour nous, car dans le secteur de l’aviation d’affaires, les clients viennent habituellement pour la maintenance de leur avion, et en même temps ils ont également besoin de modifications au niveau de la cabine. Ainsi, notre activité historique nous permet de gérer les deux en même temps, ce qui a du sens. Nous travaillons actuellement sur des monocouloirs Airbus, une activité qui sera étendue aux Boeing 737 dès le mois de juin prochain. Nous avons déjà livré notre dixième avion depuis le lancement de cette activité en octobre. L’activité monte en régime plus rapidement que ce que l’on avait prévu, ce qui est important, car cela génère un nombre d’emplois assez significatif.

Vous avez recruté de nouvelles compétences pour ce nouveau métier ?

Nous avons déjà embauché une trentaine de personnes supplémentaires, avec pour objectif d’atteindre un peu plus de cinquante. Actuellement, JCB emploie 206 personnes. Je m’attendais à avoir plus de difficultés au niveau des recrutements, mais finalement, nous avons réussi à recruter assez facilement, sur un délai de moins de 15 jours, notamment pour des postes de techniciens B1, B2… Les personnes qui viennent par exemple de Toulouse trouvent ici d’excellentes opportunités, comme des maisons avec piscine pour leurs enfants dans un cadre propice à une bonne éducation. Il est intéressant de noter que cela entraîne également des emplois indirects. Accueillir ces avions, c’est aussi accueillir des équipages et des équipes techniques, ce qui profite aux hôtels et restaurants de la région, créant ainsi une nouvelle dynamique économique.

Le savoir-faire d’AMAC dans le domaine de la maintenance a-t-il été bénéfique ?

Absolument ! Cette activité supplémentaire tire parti de l’expertise du groupe AMAC. Nous ne commençons pas complètement de zéro. Il s’agit vraiment d’un déploiement qui garantit les niveaux de qualité et de certification attendus par nos clients et par les autorités compétentes. L’une des principales activités d’AMAC est l’outfitting, soit la fabrication de cabines d’avion, tandis que l’autre moitié concerne l’aménagement de ces mêmes avions que nous entretenons. L’idée est de rester cohérent en termes de méthode, justement pour éviter tout ce qui pourrait être déviation, perte de savoir-faire. Le fait de bénéficier de cette expérience, cela nous a vraiment fait gagner des mois.

Et à l’inverse, vous offrez donc aux clients d’AMAC tout votre savoir-faire, votre artisanat ?

C’est exactement ça. Ce matin encore, un client me disait à quel point c’était exceptionnel, car nous prenons l’avion en charge directement. Alors que d’autres MRO doivent envoyer le matériel à réparer ailleurs, nous avons tout sur place. Cela nous fait gagner un temps considérable, car, dans ce secteur, minimiser l’immobilisation des avions est crucial pour nos clients. Chaque heure compte lors de ce genre d’intervention. Et le fait d’avoir les ateliers à proximité donne une valeur ajoutée supplémentaire à l’activité de maintenance.

Proposez-vous des services de modification comme dans le domaine de la connectivité ?

Oui, bien sûr. Nous réalisons toutes les interventions de maintenance sur l’avion. Cela inclut des modifications STC que nous développons en interne, soit chez AMAC, soit directement à Auch, ainsi que l’intégration de STC externes selon les demandes de nos clients, comme l’ajout d’un SATCOM… Cela inclut véritablement la maintenance et l’installation des modifications sur l’avion et sa cabine. C’est vraiment une prise en compte complète du besoin client.

Propos recueillis par Romain Guillot à Dubaï (EAU)