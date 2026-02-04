Collins Aerospace (groupe RTX) a prolongé et étendu un contrat de service FlightSense avec Singapore Airlines pour la flotte de Boeing 777 de la compagnie singapourienne.

L’accord, signé lors du salon aéronautique de Singapour et valable pour cinq années supplémentaires, porte à 27 le nombre total de Boeing 777 de Singapore Airlines couvert par le programme, avec l’ajout de cinq 777F cargos supplémentaires.

L’équipementier américain rappelle que Singapore Airlines est cliente du programme FlightSense depuis 2008.