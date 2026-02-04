Les compagnies aériennes hongkongaises Cathay Pacific Airways et HK Express ont sélectionné Thales pour équiper en avionique leurs futurs Airbus A330neo et A321neo/A320neo.

Sont ainsi concernés pour tous les appareils le système de gestion de vol (FMS) nouvelle génération d’Airbus, basé sur le FMS PureFlyt de Thales, l’altimètre radio basse portée (LRRA) et l’affichage tête haute (HUD) compatibles 5G de Thales, ainsi que le système d’alerte de trafic et de collision (T3CAS) d’ACSS.

Cathay Pacific équipera également ses 30 futurs A330-900 d’AVIATOR S, le système de communication par satellite (SATCOM) de Thales pour le cockpit.