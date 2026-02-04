Collins Aerospace (groupe RTX) et All Nippon Airways (ANA) ont signé deux accords de renouvellement FlightSense et une extension de contrat MRO lors du salon aéronautique de Singapour le 3 février.

Le premier contrat est une extension de cinq ans du programme FlightSense qui couvre le support équipements des Boeing 737NG/MAX, 767, 777, 787 et Dash 8-400 d’ANA via un modèle de coût à l’heure de vol.

Parallèlement, un second accord de trois ans porte sur la maintenance et la révision des accessoires moteurs pour les moteurs Trent 1000 de Rolls-Royce (787).

Ces services incluent l’utilisation de la plateforme de maintenance prédictive Ascentia afin d’optimiser la disponibilité opérationnelle des appareils de la compagnie japonaise.