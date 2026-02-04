Vietjet a confirmé la sélection du moteur Geared Turbofan (GTF) de Pratt & Whitney pour équiper 44 nouveaux appareils de la famille Airbus A320neo, plus précisément 24 A321neo et 20 A321XLR. Les nouveaux monocouloirs sont livrables à partir de juillet 2026.

Le motoriste américain précise qu’il assurera également la maintenance des nouveaux moteurs de Vietjet grâce à un contrat de service complet EngineWise d’une durée de 12 ans.

Ce nouvel accord porte ainsi à 137 le total des appareils commandés par la compagnie vietnamienne qui seront équipés du PW1100G-JM.

Vietjet exploite déjà 42 A321neo motorisés par des GTF, le premier ayant été livré en 2018.