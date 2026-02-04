Thai Airways équipe sa flotte d’Airbus A321neo du système FOMAX (Flight Operations and Maintenance Exchanger) de Collins Aerospace (groupe RTX), une solution intégrée à l’offre de services managés GlobalConnect.

Cette solution doit fournir en temps réel aux équipages, services techniques et fonctions opérationnelles les données de vol et de maintenance nécessaires pour améliorer la surveillance des appareils, la maintenance prédictive et l’efficacité de la flotte. Le service inclut la technologie ACARS over IP (AoIP), permettant la transmission sécurisée de données critiques via des réseaux de communication modernes, avec des gains de débit et de capacité par rapport aux liaisons traditionnelles.

Thai Airways prévoit de déployer GlobalConnect et FOMAX sur chacun de ses 32 A321neo, dont la livraison doit être achevée d’ici 2028. Il s’agit d’une des briques technologiques utilisées pour alimenter la plateforme numérique Skywise d’Airbus.

Selon l’équipementier américain, près de 1 500 avions dans le monde sont déjà équipés de FOMAX.

Le premier A321neo de la compagnie thaïlandaise est entré en service le 22 janvier entre Bangkok et Singapour.