Japan Airlines et Safran ont signé un contrat global de type Support By the Hour (SBH) de neuf ans couvrant les équipements de jusqu’à 35 Airbus A350-900 et A350-1000 de la compagnie japonaise.

L’accord, effectif depuis le 1er janvier, regroupe pour la première fois quatre entités du groupe : Safran Landing Systems, Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems dans un dispositif unique de support clé en main incluant maintenance, réparation, mise en commun de composants, gestion logistique et un support local dédié à Tokyo.

Safran supervisera la collecte, le transport et le retour des pièces, en s’appuyant sur une équipe locale dédiée, avec recours à l’analyse de données en temps réel pour optimiser disponibilité des équipements et fiabilité opérationnelle de la flotte A350 de Japan Airlines.