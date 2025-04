Boeing a annoncé avoir conclu un accord définitif avec le fonds d’investissement américain Thoma Bravo, basé à Chicago, pour la cession d’une partie de son activité Digital Aviation Solutions, dont les célèbres marques Jeppesen et ForeFlight. Sont également concernées par cette acquisition les solutions AerData et OzRunways. L’opération, valorisée à 10,55 milliards de dollars en numéraire, devrait être finalisée d’ici fin 2025 sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Boeing conservera cependant certaines capacités digitales essentielles, notamment celles liées à la maintenance prédictive et au soutien de ses flottes.

Ce désengagement s’inscrit dans la volonté de l’avionneur de renforcer sa structure financière et de recentrer ses activités sur ses métiers historiques : la conception, la production et le support d’avions commerciaux et militaires. Kelly Ortberg, le PDG de l’avionneur américain, avait déjà indiqué qu’il étudiait le portefeuille des activités du groupe pour déterminer si elles correspondaient à une stratégie à long terme, dans l’hypothèse de les céder aux plus offrants dans le cas contraire (lire notre Edito : Face à la crise existentielle de Boeing, Jeppesen au cœur de toutes les attentions).

« Cette transaction est un élément important de notre stratégie visant à nous concentrer sur nos activités clés, à compléter notre bilan et à privilégier notre note de crédit, a déclaré Kelly Ortberg dans un communiqué. Cet accord « permet à tous les acteurs du portefeuille numérique de se concentrer sur leurs points forts », a pour sa part ajouté Chris Raymond, le PDG de Boeing Global Services. « Notre engagement à répondre aux besoins de nos clients est inébranlable, alors que nous développons nos produits et services clés pour soutenir leurs flottes » a-t-il souligné.

Près de 3 900 salariés sont concernés par la transition, Boeing et Thoma Bravo travaillant pour « assurer une transition aussi fluide que possible pour les employés, tout en continuant à répondre aux besoins des clients conformément à toutes les obligations ».

Pour rappel, Jeppesen est particulièrement bien connu des pilotes dans le monde entier pour ses cartes aéronautiques et ses EFB, une activité lucrative acquise en l’an 2000 pour 1,5 milliard de dollars, mais qui s’est considérablement développée depuis, générant près d’un milliard de chiffre d’affaires chaque année. Jeppesen est devenu un petit empire dans la branche des services de Boeing, dépassant de très loin les outils pour les seuls pilotes en proposant des solutions pour l’ensemble des opérations des compagnies aériennes, de la gestion des équipages aux outils numériques pour la maintenance, tant du côté aviation commerciale que militaire.