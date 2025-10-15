Avec la croissance anticipée de la flotte mondiale, ce n’est pas une surprise que le marché des services soit lui aussi voué à gonfler dans les vingt prochaines années. Mais celui-ci est déjà conséquent aujourd’hui. Airbus estime en effet qu’il atteindra une valeur de 159 milliards de dollars en 2025, en croissance de 10 % par rapport à 2024, et qu’il connaîtra une croissance moyenne de 3,6 % par an jusqu’à atteindre une valeur de 311 milliards de dollars en 2044.

Pour 2025, la croissance du marché a été portée par une hausse de 5,8 % du trafic, bien que les yields soient légèrement en baisse. Même s’ils continuent de compliquer les opérations, les pénuries de pièces détachées commencent à se résorber et les manques de capacités de maintenance ont fait l’objet d’investissements qui devraient réduire la tension sur le secteur, tandis que les investissements dans la numérisation et le soutien accru de l’intelligence artificielle devraient fluidifier les opérations.

Airbus identifie cinq domaines principaux de croissance pour les vingt prochaines années. Tout d’abord, le secteur le plus important des services est celui de la maintenance en atelier. Il représente une valeur de 107 milliards de dollars en 2025 et devrait plus que doubler à 218 milliards de dollars d’ici vingt ans. Les visites en atelier vont en effet se multiplier sous l’effet conjoint du vieillissement de la flotte et de sa croissance. L’approvisionnement en matériaux représente 85 % de la valeur de cette catégorie.

La maintenance sous aile va quant à elle croître de 21 à 34 milliards de dollars sur la période, en phase avec la croissance de la flotte. Le marché des modifications restera également dynamique passant d’une valeur de 12 milliards de dollars en 2025 à 17 milliards de dollars en 2044, avec une activité importante dans les mises à niveau complexes des cabines et des systèmes afin d’améliorer l’expérience des passagers et de prolonger le cycle de vie des avions. Airbus anticipe 4 900 cabines à réaménager.

La croissance la plus rapide sera en revanche enregistrée par le secteur du numérique et de la connectivité, dont la valeur va tripler (de 9 milliards de dollars à 26 milliards de dollars) grâce à la volonté de rendre les opérations plus intelligentes et plus connectées, de développer la maintenance prédictive et bâtir une expérience passager fluide.

« Les solutions numériques deviennent de véritables multiplicateurs, permettant aux opérateurs de se développer sans compromettre la fiabilité ou les coûts. Cela pourrait permettre à nos clients de réaliser plus de 83 milliards de dollars d’économies opérationnelles par an, grâce à un nombre croissant d’avions connectés numériquement, qui passeront de 11 000 aujourd’hui à plus de 40 000 d’ici 2044 », souligne Cristina Aguilar Grieder, vice-présidente senior des services à la clientèle chez Airbus.

Enfin, la formation va également connaître un bel essor, avec le besoin d’embaucher 2,35 millions de collaborateurs sur vingt ans, dont 633 000 pilotes, 705 000 techniciens et plus d’un million de membres du personnel navigant commercial. La valeur de ce domaine passera ainsi de 10 à 17 milliards de dollars en 2044.

En termes géographiques, la Chine, l’Europe/CEI (Communauté des Etats indépendants) et l’Amérique du Nord sont les trois marchés les plus importants actuellement mais les taux de croissance les plus élevés sont attendus en Asie du Sud, en Chine et en Asie-Pacifique.