Xiamen Airlines a signé un accord pluriannuel avec ST Engineering pour les premières visites de remise à niveau en atelier (Performance Restoration Shop Visit, PRSV) de ses LEAP‑1A de CFM International.

La compagnie aérienne chinoise aligne 2 Airbus A320neo et 19 A321neo équipés de ces moteurs, une flotte qui sera amenée à croître dans les prochaines années dans le cadre de la modernisation de sa flotte de monocouloirs.

Le contrat, conclu lors du salon Singapore Airshow, s’inscrit dans une relation entamée il y a plus de 35 ans, ST Engineering ayant déjà assuré le support des JT8D (737-200), CFM56‑3 (737 EFIS) et CFM56‑7B (737 NG) de Xiamen Airlines.

La société singapourienne est en train de doubler progressivement ses capacités MRO pour les CFM56 et LEAP à Singapour pour atteindre une capacité de 300 moteurs par an en 2027. ST Engineering étend également ses capacités sur ces moteurs sur son site de Xiamen, pour atteindre une centaine de moteurs par an.

Pour rappel, ST Engineering fait notamment partie des « Premier MRO », le réseau de licenciés CBSA (CFM-Branded Service Agreement) pour les LEAP de CFM International.