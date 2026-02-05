CEVA Logistics et le groupe HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company) ont signé un contrat mondial de fret aérien d’une durée de deux ans lors du salon aéronautique de Singapour, prolongeant un partenariat de longue date entre le logisticien et le spécialiste de la maintenance aéronautique.

CEVA prendra en charge les expéditions de composants de HAECO via son réseau de fret aérien. Le contrat porte sur la gestion du fret en mode de routine, la prise en compte des besoins en urgence, les AOG, ainsi que sur le fret de marchandises dangereuses, de cargaisons à température contrôlée et celui de grandes dimensions, à destination et en provenance des installations de HAECO en Chine, à Hong Kong, à Xiamen et à Jinjiang, ainsi que sur des routes commerciales clés.

« Le nouvel accord mondial confirme la capacité de CEVA à soutenir la logistique aéronautique critique à grande échelle. Notre forte présence dans la région APAC, combinée à notre réseau international étendu, nous positionne pour fournir la fiabilité et la connectivité dont HAECO a besoin à mesure que leurs opérations évoluent » a annoncé dans un communiqué Olivier Boccara, Regional Leader, APAC, CEVA Logistics.

La filiale du groupe CMA CGM précise qu’elle soutiendra les opérations de HAECO 24h/24 et 7j/7 grâce à une coordination transparente de bout en bout, offrant un service cohérent, une visibilité unifiée et des reportings harmonisés pour l’ensemble de HAECO Group.

Basée à Marseille, CEVA Logistics a réalisé un chiffre d’affaires de 18,3 milliards de dollars de 2024. La société logistique revendique près de 110 000 employés et plus de 1 500 sites dans 170 pays.