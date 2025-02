Safran Aircraft Engines a profité du salon Aero India à Bangalore, en Inde, pour annoncer deux contrats avec des industriels indiens. Ces contrats visent à assurer la montée en cadence des moteurs LEAP de CFM International qui équipent notamment les familles de monocouloirs A320neo (Airbus) et 737 MAX (Boeing).

Le premier a été signé avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL), leader indien de l’aviation, pour la production de pièces forgées de turbines destinées aux moteurs LEAP (pièces critiques forgées en nickel). Ce contrat s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord signé entre les deux partenaires en octobre 2023. Il fait d’ailleurs suite à la mise en place de la joint-venture Safran HAL Aircraft Engines en 2022, une usine spécialisée dans la fabrication de composants pour le moteur LEAP ainsi que pour le moteur M88 équipant le Rafale.

Le second contrat a quant à lui été signé avec Titan Engineering and Automation Limited (TEAL), une filiale du groupe indien Tata basée à Bangalore et spécialisée dans la fabrication de précision et dans les solutions d’automatisation. Il porte sur la production de pièces pour la turbine basse pression des moteurs LEAP. La production des premières pièces démarrera dès 2026.

Ces deux contrats s’inscrivent dans la politique « Make in India » portée par le gouvernement indien.

Pour rappel, Safran Aircraft Engines dispose déjà de cinq sites de production en Inde, à Hyderabad, Bangalore et Goa. Un sixième site, dédié aux activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs LEAP, ouvrira ses portes à Hyderabad cette année.