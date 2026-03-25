Safran a annoncé que deux nouveaux membres intégreront son comité exécutif à compter du 1er avril.

Philippe Couteaux, directeur de la Stratégie et des Programmes, verra sa direction représentée au sein de cette instance. Philippe Couteaux, 63 ans, est ingénieur diplômé de l’Ecole Spéciale de Travaux Publics et de l’Ecole Supérieure des Techniques Aérospatiales.

Jeremy Dorn est pour sa part nommé Président de Safran Cabin, en remplacement de Jorge Ortega, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il occupait précédemment les fonctions de PDG de Safran Electronics & Defense Avionics USA depuis janvier 2021. Jeremy Dorn, 52 ans est titulaire d’un diplôme en génie mécanique de l’Iowa State University et d’un master en administration des affaires (MBA) de l’Université de l’Iowa.