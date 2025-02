Safran Helicopter Engines a officiellement inauguré un Centre d’alternance des métiers industriels aéronautiques (CAMI Aéro) le 20 février. Situé à Bordes (64) et opérationnel depuis le mois de septembre, il abrite un atelier de production de 1 000 m² autonome équipé de dix-neuf machines-outils et a vocation à dispenser une formation pratique en alternance dans les métiers de l’usinage (tourneur, fraiseur, rectifieur), aujourd’hui en pénurie.

La formation théorique est dispensée en collaboration avec le pôle Formation Adour de l’UIMM et dans ses locaux, tandis que la partie pratique se partage entre ce pôle Formation Adour et CAMI Aéro.

Là, les apprentis sont encadrés par une équipe de quatre formateurs et travaillent sur des pièces représentatives des moteurs de Safran. En fin de parcours, ils profiteront d’une immersion sur les lignes de production de Safran Helicopter Engines ou de fournisseurs.

Le centre accueille déjà une première promotion de cinquante alternants (vingt en baccalauréat professionnel et trente pour un titre professionnel ou un CQPM). Plusieurs parcours sont en effet proposés, d’une durée d’un à trois ans, accessibles aux lycéen(ne)s, aux étudiant(e)s ainsi qu’aux actifs souhaitant réaliser une reconversion professionnelle. Ils aboutissent sur plusieurs types de diplômes de technicien(ne) d’usinage : baccalauréat professionnel, titre professionnel ou CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie).

Représentant un investissement de 6,7 millions d’euros sur cinq ans, CAMI Aéro est l’une des neuf écoles industrielles de Safran créées en 2024. Leur nombre dépasse les 70 dans le réseau de Safran, le groupe ayant souhaité en installer un sur chacun de ses sites. Olivier Andriès, le directeur général du groupe, expliquait récemment qu’elles permettaient de mentorer les nouveaux arrivants, de leur apprendre le métier mais aussi de les éveiller immédiatement aux enjeux de sécurité des vols et de qualité.

« Avec CAMI Aéro, Safran Helicopter Engines fait preuve d’initiative pour renforcer, en lien avec ses partenaires et soutiens que sont l’État, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l’UIMM, les capacités de formation aux métiers industriels de l’aéronautique et ainsi soutenir la hausse de ses recrutements au service de la forte croissance de ses marchés. Cet atelier de formation pratique multiplie par trois notre capacité d’accueil d’alternants dans les métiers de l’usinage, à hauteur de 50 personnes par an, tout en proposant l’environnement de formation le plus optimal […] », résume Cédric Goubet, président de Safran Helicopter Engines.