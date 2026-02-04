Airbus et Thai Airways International (THAI) ont étendu leur accord de support Flight Hour Services (FHS) à la nouvelle flotte d’A321neo de la compagnie thaïlandaise.

Cet accord à long terme couvre une large gamme de services liés aux composants, incluant le stock sur site, l’accès à un pool de pièces détachées et les services de réparation sur la base de la compagnie à Bangkok. La compagnie porte-drapeau thaïlandaise bénéficiera également de l’expertise d’Airbus en ingénierie et de représentants FHS régionaux dédiés, ce qui lui permettra d’assurer un soutien opérationnel rapproché pour ses activités de maintenance quotidiennes et d’améliorer la disponibilité de sa flotte et la prévisibilité des coûts.

« L’extension de notre accord FHS avec THAI pour la maintenance de sa flotte d’A321neo témoigne de la solidité de notre partenariat de longue date et de notre engagement à soutenir la stratégie de modernisation de la flotte de la compagnie aérienne », a déclaré Anand Stanley, président d’Airbus Asie-Pacifique. « Grâce à un soutien complet en matière de composants et à une présence technique locale, nous aidons THAI à optimiser ses opérations lors de l’introduction de la nouvelle génération d’avions monocouloirs. »

THAI avait réceptionné son premier A321neo le 24 décembre dernier à Bangkok, un appareil loué auprès d’AerCap. La compagnie a décidé d’exploiter un total de 32 A321neo pour étendre son réseau régional dans les prochaines années, des appareils livrables jusqu’en 2028.

Airbus rappelle que Thai Airways avait signé son premier accord FHS en 2012 pour ses 20 A320ceo.