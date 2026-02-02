Leonardo a une nouvelle fois averti que son site d’assemblage de Yeovil, dans le Somerset (Royaume-Uni), pourrait fermer en l’absence de décision rapide sur le contrat New Medium Helicopter (NMH) du ministère britannique de la Défense (MoD).

Le gouvernement britannique a récemment indiqué que la décision d’attribution du contrat NMH sera prise dans le cadre de son Defence Investment Plan au printemps 2026, et non de manière séparée. Ce plan d’investissement pluriannuel, initialement attendu à l’automne 2025, a été repoussé et n’a pas encore été publié.

Le PDG de Leonardo, Roberto Cingolani, a conditionné le maintien de l’usine de Yeovil, dernier site de production souverain du pays, à l’obtention de cette commande.

L’industriel est le seul soumissionnaire, avec l’AW149, pour un programme estimé à environ 1 milliard de livres visant à remplacer les Puma HC2 (36 à 44 hélicoptères).

Une fermeture menacerait 3 300 emplois directs et environ 12 000 postes au sein de la chaîne de production.