Bienvenue dans le troisième épisode du Podcast de l’Aviation, « Décarboner l’aérien, une industrie en transition ».

Les experts du secteur aéronautique explorent ici les possibilités technologiques qui pourraient mener à la décarbonation de l’aérien, que ce soit dans le cadre du programme RISE de Safran ou dans le domaine de l’électrification / hybridation des appareils, en passant par les systèmes pouvant optimiser la gestion des opérations. Mais la dimension technologique ne suffira pas. La nécessité de développer un écosystème nouveau adapté à toute disruption doit être gardée à l’esprit, tout comme l’entièreté du cycle de vie de l’avion, de son environnement (au sol notamment) ou tout simplement l’existence d’un marché potentiel qui assure des débouchés à toute nouveauté – et la maturité de l’ensemble.

Sébastien Medan, General Means and HSE Director chez Tarmac Aerosave, et Jean-Christophe Lambert, cofondateur et président d’Ascendance, rejoignent Bruno Fichefeux, SVP directeur des futurs programmes chez Airbus, Delphine Dijoud, directrice technique adjointe, directrice Marques techniques des moteurs d’avions commerciaux de Safran, et Denis Bonnet, vice-président Research, Technology & Innovation Avionics chez Thales, ou encore Anne Rigail, directrice générale d’Air France, pour s’exprimer sur ce volet.

Ce podcast est soutenu par le GIFAS qui représente l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale : plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et startups qui s’activent pour préparer un avion décarboné et plus durable.