Le groupe Air Astana a confirmé une commande ferme portant sur 25 appareils de la famille Airbus A320neo auprès d’Airbus, son plus important contrat direct jamais signé avec l’avionneur européen.

L’accord, officialisé le 2 mars, comprend, comme prévu, cinq A320neo et vingt A321neo qui seront exploités par Air Astana et sa filiale low-cost FlyArystan dans le cadre d’un plan de renouvellement et d’expansion.​

Les livraisons sont prévues entre 2031 et 2034.

Cette commande inclut également 25 autres exemplaires en option, dans la continuité du protocole d’accord signé en novembre 2025. Elle intervient par ailleurs alors que le groupe célèbre les 20 ans de l’entrée en service de son premier A320 en 2006.

Le groupe Air Astana exploite actuellement une flotte de 49 appareils, dont 46 monocouloirs de la famille A320/A320neo.