Safran Helicopter Engines et Robinson Helicopter Company (RHC) annoncent un partenariat exclusif pour motoriser le R88, un nouvel hélicoptère dévoilé en amont du salon Verticon (anciennement Heli-Expo) qui se tiendra à Dallas (Texas) du 11 au 13 mars.

Ce nouvel hélicoptère, le plus ambitieux programme jamais lancé par Robinson, sera ainsi par une turbine Arriel 2W, d’une puissance de 950 shp, une nouvelle variante de la famille des moteurs Arriel.

Le motoriste spécialisé dans les turbines d’hélicoptères précise que les clients de Robinson bénéficieront de son réseau de support, qui assure un service de proximité et un soutien MRO (maintenance, réparation et révisions) dans le monde entier. Par ailleurs, Robinson sera le premier constructeur à inclure des services moteurs dès l’acquisition de l’appareil, afin de garantir aux opérateurs un haut niveau de support directement avec Safran Helicopter Engines.

À la livraison de l’appareil, les clients bénéficieront ainsi automatiquement d’un forfait « Serenity » comprenant des services, tels qu’une couverture des maintenances non programmées pendant 5 ans ou 2000 heures de vol, et des services numériques avancés telles que le Health Monitoring au niveau Premium.

L’Arriel est la famille de moteurs d’hélicoptères la plus vendue de Safran, avec plus de 15 500 unités produites pour plus de 40 types d’hélicoptères différents. Elle totalise plus de 66 millions d’heures de vol.

Le nouveau R88 conserve la signature Robinson avec son rotor principal bipale, mais il pourra transporter jusqu’à 8 passagers et 2 pilotes. Sa masse maximale au décollage se situera entre 2,5 et 2,9 tonnes, avec une charge utile interne dépassant 1 800 livres (816 kg) avec le plein de carburant (2800 livres au maximum). Il pourra également emporter une charge de 3000 livres (1,36 t) sous élingue.

L’autonomie annoncée est de plus de 350 nautiques (650 km) ou 3,5 heures de vol. Il se positionnera face à l’AW09 de Leonardo et au H125 d’Airbus. Les premiers vols d’essai sont prévus début 2026, avec une production annuelle anticipée de plus de 100 exemplaires. Robinson n’avait pas lancé de programme majeur depuis 2007 avec son R66.

Le R88 sera facturé à partir de 3,3 millions de dollars.