Alors qu’il fête ses trente ans d’existence, JPB Système augmente considérablement ses capacités de production. L’industriel français a inauguré une nouvelle installation en Pologne, qui va lui permettre d’accroître de 60 % ses capacités de production, notamment pour son écrou auto-freinant Lulylok.

La nouvelle usine, couvrant une surface de 4 000 m², est située à Rzeszow, à proximité des installations de Pratt & Whitney et de MTU dans le pays. Elle est équipée de centres d’usinage de pointe et de technologies avancées de marquage et d’inspection, afin d’assurer un niveau maximal de qualité et de traçabilité. Elle dote JPB Système des capacités nécessaires pour répondre à l’augmentation de la demande, liée aux accélérations des cadences de production chez les avionneurs.

JPB Système compte également s’appuyer dessus pour diversifier ses activités. Il vise notamment les secteurs de la défense et du ferroviaire.

Par ailleurs, l’industriel poursuit ses efforts de transformation numérique, intensifiant son recours à la robotique et à l’informatique pour rendre ses opérations plus efficaces, en garantissant une collecte et une analyse de données fluides, qui seront par la suite utilisées pour améliorer la planification de la production et le suivi de fabrication, accroître l’efficacité des matériaux et réduire la consommation d’énergie.