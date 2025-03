Voyant arriver la fin de son plan stratégique quinquennal pour 2021-2025, Japan Airlines prépare l’avenir. La compagnie japonaise a annoncé le 19 mars qu’elle allait enrichir son carnet de commandes auprès de Boeing de 17 737-8 supplémentaires, pour améliorer l’efficacité de sa flotte sur le réseau intérieur et la productivité.

Ces appareils viennent s’ajouter au 21 737-8 sur lesquels elle s’était déjà engagée en mars 2023. Les appareils ont vocation à remplacer la flotte actuelle de 737-800 en service sur le réseau intérieur, qui compte une quarantaine d’appareils. Les livraisons devraient débuter au cours de l’année fiscale 2026 (qui court d’avril 2026 à mars 2027).

L’autre volet d’amélioration de la flotte domestique consiste à remplacer les 767 en service par des A321neo. La commande a été signée en 2024 auprès d’Airbus et porte sur onze appareils, qui seront livrés à partir de l’année fiscale 2028.

Japan Airlines souligne qu’elle va investir un milliard de dollars dans sa flotte au court de l’année fiscale 2025, puis environ 1,3 milliard de dollars par an entre les exercices 2026 et 2028, pour la moderniser et la faire croître. Le groupe a en effet deux objectifs : améliorer la rentabilité de ses opérations intérieures, et croître sur le secteur international, avec une attention particulière portée sur le développement des liaisons entre le Japon et l’Amérique du Nord.

Pour cela, elle vise une croissance de 50 % de la flotte internationale à l’horizon de l’exercice 2030 par rapport à 2023. Elle a déjà signé des contrats avec Airbus et Boeing pour introduire 20 A350-900, cinq A350-1000 et dix 787-9 dans les années à venir.