L’Airbus A400M de l’armée de l’air indonésienne (TNI-AU) a été particulièrement engagé dans les opérations de secours liées aux inondations dévastatrices et aux glissements de terrain induits qui ont touché plusieurs provinces de Sumatra ces derniers jours, aux côtés de C-130 Hercules, de C-295M et d’hélicoptères Puma / Super Puma déployés sur ordre du président Prabowo Subianto.

L’avion de transport tactique européen, récemment mis en service au sein de l’armée de l’air indonésienne, a effectué de nombreuses rotations depuis la base aérienne Halim Perdanakusuma (Jakarta) vers les aéroports de Padang, Silangit, Banda Aceh et Lhokseumawe, transportant des tonnes d’aide humanitaire (repas prêts à consommer, médicaments, tentes d’urgence, couvertures, matériel médical…) pour être ensuite redistribuées vers les zones les plus isolées.

Selon la TNI-AU, « Grâce à sa grande capacité d’emport et à sa robustesse en toutes circonstances, l’A400M a démontré son rôle essentiel au sein du système de transport aérien stratégique de l’armée de l’air indonésienne, en atteignant les zones sinistrées des provinces d’Aceh, de Sumatra du Nord et de Sumatra occidental ».

Les autorités indonésiennes évoquent près d’un millier de morts et des milliers de blessés, avec des destructions massives d’habitations et d’infrastructures.

Le premier des deux A400M commandés par le ministère indonésien de la Défense avait été livré par Airbus Defense and Space début novembre. Le second est attendu l’année prochaine.