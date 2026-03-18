L’usine de Figeac Aéro à Chihuahua va voir sa charge de travail augmenter. Le groupe annonce avoir remporté trois marchés en Amérique du Nord, pour lesquels toutes les activités de production seront confiées à son usine mexicaine.

L’industriel précise que ces marchés concernent la production de pièces entrant dans l’assemblage d’équipements pour plusieurs familles d’appareils Airbus, Boeing et Bombardier. Le premier contrat porte sur des références pour des sièges passagers, susceptibles d’être installés sur différents types d’avions.

Le deuxième, qui est spécifiquement orienté sur les appareils de Boeing, concerne un ensemble de boitiers et de kits de support liés à l’installation de harnais électriques. Enfin, le dernier, consacré cette fois aux produits de Bombardier, lui confie la production de pièces usinées aluminium de trains d’atterrissage.

Dans le cadre des trois accords, les premières livraisons auront lieu dès cette année.

Figeac Aéro se félicite de ces nouveaux lots, qui devraient générer un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de 1,5 million de dollars et permettront d’optimiser l’utilisation du site de Chihuahua.