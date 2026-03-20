Recaro Aircraft Seating confirme sa forte dynamique de croissance en 2025, dans le sillage des résultats du groupe Recaro, qui a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 723 millions d’euros et un carnet de commandes proche de 3 milliards d’euros.

La division sièges aéronautiques de l’équipementier allemand, dont le chiffre d’affaires 2024 avoisinait les 576 millions d’euros, « dépasse ce niveau » en 2025 avec une progression annoncée à deux chiffres, soutenue par un carnet de commandes dépassant les 2 milliards d’euros et une forte montée en cadence industrielle.

L’équipementier annonce ainsi avoir produit près de 120 000 sièges passagers l’année dernière, toutes classes confondues, nouveau record.

Recaro Aircraft Seating se prépare notamment à une augmentation de la production de son siège long-courrier R3 en classe économique l’année prochaine, ainsi que pour le R7 en classe affaires long-courrier, désormais positionné au sommet de la gamme. Le R3 est actuellement disponible sur les compagnies aériennes telles qu’Iberia, Aer Lingus, Malaysia Airlines ou Thai Airways.

Recaro a recruté plus de 200 employés en un an et déploie son programme « space2grow », incluant l’extension de son site de Swiebodzin (Pologne).