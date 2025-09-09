L’initiative Clean Aviation a dévoilé les douze programmes qu’elle a retenus dans le cadre de son troisième appel à projets. Ils se partageront un financement de 945 millions d’euros, dont 378 millions de l’Union européenne, pour travailler sur le développement de nouvelles technologies permettant de réduire l’impact environnemental de l’aviation. Les projets débuteront en 2026 et devraient aboutir à des essais en vol à partir de 2028-2029...
Alaska Air va convertir une partie de ses Boeing 787-9 en 787-10
Selon les informations de Reuters, le groupe Alaska Air a décidé de convertir une partie...