Le programme Twin Otter vient de franchir un cap symbolique dans ses soixante ans d’histoire. De Havilland Canada a en effet fait voler le 1 000e exemplaire de la famille le 20 janvier à Calgary.

L’appareil est destiné à rejoindre la flotte de Satena. Il arbore une livrée rétro et un sticker spécial commémoratif. Il devrait prochainement être livré à la compagnie colombienne.

Satena avait passé une commande en juillet 2024 pour huit Twin Otter, destinés à faire croître sa flotte et étendre ses opérations en Colombie. Elle compte trois exemplaires de l’appareil dans sa flotte aujourd’hui, dont deux neufs.