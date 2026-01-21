Daher a annoncé avoir renouvelé plusieurs contrats avec Airbus à Toulouse, qui lui permettent d’intervenir sur les programmes A321, A330 et A350. Le premier volet de ces accords concerne la reconduction des contrats d’aménagement cabine pour les deux programmes de long-courrier.

Sur l’A350, Daher fournit des prestations d’installation, d’assemblage, d’inspection qualité et de support technique. Pour suivre la montée en cadence, l’industriel devrait étoffer ses équipes en passant de près de 200 collaborateurs mobilisés à 260 d’ici la fin de l’année.

L’accord sur le programme A330 couvre trois work packages : panneaux latéraux, compartiments bagages et intégration des modules d’oxygène. Il mobilise une équipe de 45 personnes.

En parallèle, son implication sur le programme A321 a été confirmée et renforcée. Depuis 2022, Daher fournit des services de préparation du fuselage (équipements cabine, systèmes électriques, cockpit, moquette) et de la voilure (surfaces d’assemblage, vidange hydraulique, démontage des trappes) sur la ligne d’assemblage finale A321 Jean-Luc Lagardère. Le contrat couvrant ces prestations sur la première ligne d’assemblage a été renouvelé et étendu à la nouvelle, doublant son périmètre d’intervention.