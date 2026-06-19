Le courtier Chapman Freeborn Europe (Avia Solutions Group), spécialisé dans l’affrètement, annonce le lancement d’une nouvelle offre dédiée spécifiquement au secteur aéronautique. Elle entend répondre aux tensions persistantes qui pèsent sur les chaînes d’approvisionnement du secteur (OEM, MRO…) et s’adresse aux transitaires et prestataires logistiques.

Cette offre permet aux clients d’accéder à des solutions de transport aérien à la demande : affrètement complet, affrètement partiel, transport prioritaire (NFO – Next Flight Out) et transport express On Board Courier (OBC), avec le soutien d’une équipe dédiée. L’offre comprend également un service d’assistance AOG disponible 24 h/24 et 7 j/7.

« Le lancement de notre produit dédié à l’aéronautique témoigne de l’engagement continu de Chapman Freeborn à fournir des solutions spécialisées aux secteurs où la fiabilité, la conformité et la rapidité sont essentielles. En combinant notre expertise en matière d’affrètement, nos capacités de gestion des urgences et nos processus spécifiques à l’aérospatiale, nous créons une offre plus structurée qui accompagne nos clients confrontés à des défis logistiques de plus en plus complexes », a déclaré James Gilliard, vice-président des ventes cargo Europe de Chapman Freeborn.

Chapman Freeborn précise que cette offre couvre un large éventail de besoins, depuis les petites pièces urgentes transportés par OBC ou NFO jusqu’aux expéditions plus volumineuses ou complexes nécessitant une capacité d’affrètement dédiée, telles que les moteurs, les grosses pièces et équipements, l’outillage et autres cargaisons hors gabarit.