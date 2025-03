Fidèle à sa mission d’accompagnement des entreprises françaises à l’export, Business France a publié un nouveau livre blanc à destination des entreprises aéronautiques et spatiales, intitulé « où exporter en 2025 ? ». S’appuyant sur les compétences de ses quelque 1 400 collaborateurs en France et dans le monde, l’agence y fournit conseils et informations pour guider les entreprises souhaitant s’étendre à l’international.

Couvrant tous les domaines, de la construction d’appareils de navigation aérienne et spatiale à celle de moteurs de toutes catégories, le livre blanc commence par différencier les marchés clés, où le tissu d’entreprises aéronautiques et spatiales est déjà dense, des marchés porteurs d’opportunité, qui sont en plein développement.

Il propose ensuite des études de marchés plus détaillées sur plusieurs d’entre eux, par exemple sur l’Allemagne, la Corée du Sud, les Emirats arabes unis ou les Etats-Unis. Celles-ci retracent les fondamentaux de chaque marché, la situation concurrentielle, les contraintes réglementaires, les tendances et les opportunités, tout en dévoilant les chiffres clés et en notant l’environnement des affaires.

Retrouvez ce livre blanc ici.

Par ailleurs, Business France propose de recevoir des informations sur sa programmation 2025 des salons aéronautiques dans le monde et d’un accompagnement, notamment en profitant d’un stand au sein du Pavillon France. Pour découvrir cette programmation et obtenir davantage d’informations, veuillez remplir ce formulaire.