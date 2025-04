C’est signé ! L’Inde devient de fait le premier client à l’export du Rafale Marine de Dassault Aviation, avec 26 exemplaires contractualisés aujourd’hui dans le cadre d’un nouvel « Accord Inter Gouvernemental » (IGA) entre la France et l’Inde. Ce contrat est valorisé à plus de 6 milliards d’euros selon la presse indienne et comprend également de l’armement, du support et de la formation.

Les livraisons s’étaleront entre les 37 et 65 prochains mois, c’est-à-dire entre mai 2028 et la fin 2030. Cet accord intergouvernemental comprend également des équipements supplémentaires à destination des actuels Rafale de l’armée de l’air indienne (IAF).

« Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie de leur confiance les Autorités Indiennes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 70 ans et réaffirme notre détermination inébranlable à nous tenir à leurs côtés pour contribuer à accompagner l’Inde dans l’expression de sa puissance souveraine, de ses défis stratégiques et de sa vision ambitieuse de l’avenir », a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

L’Indian Navy va ainsi pouvoir remplacer une bonne partie de ses MiG-29K et disposer d’un appareil capable d’opérer à partir de son nouveau porte-avions de type STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) ; l’INS Vikrant.

L’Inde est le plus ancien pays client export de Dassault. New Delhi a récemment modernisé sa flotte de Mirage 2000 I/TI et l’avionneur français a déjà livré 36 avions de combat Rafale de l’Indian Air Force (IAF) entre 2020 et 2022, des appareils basés à Ambala (Haryana) et à Hashimara (Bengale occidental).

Le Rafale Marine de Dassault Aviation était donné favori pour venir embarquer à bord du porte-avions indien INS Vikrant, un choix qui fait sens alors que la version navale de l’avion de combat français partage plus de 80% des pièces et équipements des appareils déjà livrés à l’IAF. Les principales différences entre les deux versions se situent au niveau des atterrisseurs spécifiquement conçus pour répondre aux contraintes des appontages sur porte-avions (vitesse verticale plus importante), de différents renforts structurels et évidemment d’une crosse dédiée. À noter, quatre exemplaires seront livrés en configuration biplace.

Le Conseil d’acquisition de la défense indien avait ainsi approuvé l’acquisition des 26 Rafale Marine en juillet 2023, après une féroce compétition face à Boeing. Les performances des deux avions avaient été évaluées un an plus tôt avec des décollages effectués à l’aide d’une rampe implantée à la base aéronavale de Hansa (INS Hansa), à proximité immédiate de l’aéroport international de Goa. La marine indienne avait alors exprimé sa préférence pour l’avion de chasse français face au Super Hornet, à tel point que Boeing avait averti que la production du programme F/A-18 E/F serait vraisemblablement définitivement arrêté fin 2025, après la livraison des derniers exemplaires commandés pour l’US Navy, faute de nouvelle commande.

Avec ce nouveau contrat, l’avion de combat multirôle de Dassault Aviation flirte maintenant avec les 300 ventes à l’export, dont 190 appareils restent à livrer.