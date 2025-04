Le plus important salon international de l’aéronautique et de l’espace approche maintenant à grands pas, et avec lui, toutes les stratégies des industriels en termes d'annonces et de communication, et toutes les tactiques qui seront mises en place par la presse aux quatre coins du globe pour pouvoir assurer une couverture sérieuse.

La 55e édition du Salon du Bourget ouvrira ses portes du 16 au 22 juin prochain, offrant une véritable caisse de résonance aux acteurs du secteur dans la course aux innovations visant à rendre le transport aérien mondial plus sûr, plus décarboné et plus efficient.

Mais ce prochain salon du Bourget interviendra aussi dans un contexte particulièrement tendu, que ce soit sur le plan du conflit en Ukraine, sur la bataille commerciale lancée par Donald Trump (nous serons alors à un mois de la fin de la pause de 90 jours concernant les taxes douanières pour 75 pays), sur la future stratégie militaire de l’administration américaine en Europe ou encore sur l’état des finances publiques de notre propre pays. Sur ce dernier sujet, la nouvelle taxe de solidarité sur les billets d’avion...