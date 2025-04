Gulfstream Aerospace a annoncé le 16 avril avoir obtenu le certificat de type de son nouveau G800 auprès de la FAA et de l’EASA, ouvrant la voie aux premières livraisons destinées à des clients américains et européens.

Dérivé du G700 certifié par la FAA en mars 2024, le G800 affiche un rayon d’action de 8 200 nautiques (15 186 kilomètres) à Mach 0.85, 200 nautiques de plus que ce qui était jusqu’à présent annoncé, et 7 000 nautiques (12 964 km) à Mach 0.90, ce qui en fait le biréacteur d’affaires à la plus grande autonomie du marché. Sa vitesse maximale est de Mach 0.935.

L’allongement du rayon d’action de cet appareil par rapport à son aîné est notamment rendu possible par un raccourcissement de la cellule du jet de plus de 3 mètres, sans pénalité au niveau de son emport carburant (49 400 livres).

La cabine du G800 ne comprend ainsi que quatre zones de vie, contre cinq pour le G700. Il peut accueillir jusqu’à 19 passagers, avec des couchages pour 10.

Pour rappel, les G700 et G800 sont eux-mêmes dérivés des G650/G650ER. Ils sont motorisés par le Pearl 700 de Rolls-Royce, un moteur qui apporte une amélioration de 8% de la poussée au décollage par rapport au BR725 et une amélioration moyenne de son efficacité de 5%. Tous deux disposent des dernières évolutions du cockpit Symmetry de l’avionneur (basé sur la suite Primus Epic de Honeywell). Les deux appareils sont facturés à plus de 70 millions de dollars.