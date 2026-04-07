KLM Royal Dutch Airlines a confirmé que son premier Airbus A350-900 était désormais entré en phase d’assemblage final à Toulouse à la fin du mois de mars. L’appareil, MSN 809, est attendue par la compagnie néerlandaise avant la fin de l’été 2026.

Les A350-900 viendront progressivement remplacer ses plus anciens Airbus A330 et Boeing 777. La compagnie néerlandaise rappelle d’ailleurs que comparé au Boeing 777-200ER, l’A350 consomme 25% de carburant en moins et génère 40% de bruit en moins, ce qui facilite les opérations dans les aéroports soumis à des restrictions sonores.

KLM a également précisé que ce premier A350 faisait partie du programme de renouvellement de flotte de 7 milliards d’euros lancé par la compagnie ces dernières années, avec les Airbus A350 et Boeing 787-9/-10 pour le long-courrier, les Airbus A321neo pour les opérations européennes, les Embraer 195-E2 pour les vols régionaux opérés par KLM Cityhopper, et l’Airbus A350F pour son activité cargo (avec Martinair).

Les A350 de KLM font partie des 50 exemplaires fermes commandés par le groupe Air France‑KLM en septembre 2023 (commande assortie de droits d’achat pour 40 appareils supplémentaires).

Pour rappel, Air France aligne pour sa part 41 A350-900, des appareils issus de précédentes commandes passées par la compagnie française auprès d’Airbus.