L’A350-1000ULR prend forme. Le premier appareil est sorti d’usine le 7 novembre, marquant la fin de son assemblage. C’est lui qui permettra à Qantas de concrétiser son projet Sunrise, qui vise à relier l’Australie à Londres et New York sans escale.

Les sections avant, centrale et arrière du fuselage, les ailes, l’empennage et le train d’atterrissage, sont désormais assemblés. L’appareil n’a en revanche pas encore ses moteurs, ni son instrumentation d’essai en vol. Qantas précise que ces essais débuteront en 2026, la première livraison étant prévue à la fin de l’année 2026 pour une mise en service au premier semestre 2027.

L’A350-1000ULR (Ultra Long Range) est doté de plusieurs améliorations par rapport à l’A350-1000 classique, notamment au niveau de ses systèmes. Mais la modification majeure est l’installation d’un réservoir carburant additionnel de 20 000 litres, le RCT (Rear Center Tank). Grâce à cela, il pourra voler jusqu’à 22 heures sans escale. Qantas souligne que ses capacités permettront de réduire de jusqu’à quatre heures le temps de trajet sur ses plus longues lignes par rapport à un voyage avec escale.

En cabine, Qantas a également pensé l’aménagement pour limiter au mieux la fatigue liée à de si longs vols. L’éclairage a par exemple été travaillé et le service a été adapté pour atténuer les effets du jetlag. La compagnie a opté pour une configuration à 238 places, avec un espace « bien-être » aménagé d’équipements d’étirement, de programmes d’exercices, d’une station d’hydratation et de rafraîchissements.