C’est une certification qui tombe à pic. L’Airbus A330neo vient de décrocher son certificat de type auprès de la CAAC (Civil Aviation Administration of China), un précieux sésame qui lui permettra d’entrer en service dans l’empire du Milieu.

Les opérateurs chinois ne sont pas encore officiellement clients de la famille de gros-porteurs remotorisés d’Airbus, même si des exemplaires pourraient bien faire leur apparition dès cette année en Chine. Les compagnies aériennes chinoises sont en revanche déjà d’importants opérateurs de la famille A330ceo, avec près de 200 exemplaires en service aujourd’hui.

L’avionneur européen avait d’ailleurs implanté un centre d’aménagement cabine et de livraisons d’A330 (C&DC) à Tianjin en 2017 pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs chinois.

Plusieurs sources avaient par ailleurs mentionné des négociations entre l’avionneur et de potentiels clients chinois pour la vente de plus d’une centaine d’A330neo l’année dernière, alors que les premiers A330 commencent à quitter les flottes des compagnies chinoises ou sont convertis en avion tout cargo dans le cadre du programme A330P2F d’Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise formée par ST Engineering et Airbus.

En attendant, l’A330neo doit être prochainement certifié pour lui permettre de desservir des aéroports situés à une altitude de 12 500 pieds (3800m), comme pour la famille A330ceo. Le gros-porteur remotorisé pourra alors desservir de nouvelles destinations en Chine et au Tibet (par exemple Lhassa).

D’autres améliorations sont aussi attendues cette année avec le package « Step 4 » qui comprend le système ETOC (pour Enhanced Take-Off Configurations) avec la mise en place des crans de volets intermédiaires via le FMS (FMGEC) pour améliorer les performances de l’A330-900 à basses vitesses, et l’accélération des phases de rétractation du train et des portes associées. L’A330-900 pourra ainsi emporter une charge supplémentaire de l’ordre de 2,6 tonnes, voire jusqu’à 4 tonnes pour certaines plateformes aéroportuaires.

Pour rappel, la famille A330neo a été commandée à 374 exemplaires (à fin décembre), avec 151 appareils déjà livrés. 78 nouveaux A330-900 ont été contractualisés l’année dernière.