FACC va investir environ 120 millions d’euros dans une nouvelle usine high-tech à St. Martin im Innkreis, en Haute-Autriche, afin d’augmenter ses capacités de production d’aérostructures.

Le nouveau site de production de 20 000 m² sera implanté à proximité de l’usine existante et sera dédié notamment à la fabrication de grands composants, dont des gouvernes de profondeur et des ailerons pour avions de transport.

Selon le groupe, ce projet doit permettre de doubler les capacités de production d’aérostructures sur le site de St. Martin.

Les travaux doivent débuter fin 2026 pour une mise en service à la mi-2028, avec une montée en puissance prévue jusqu’à fin 2029. FACC prévoit la création d’environ 300 emplois supplémentaires sur ce site d’ici 2030.

Pour rappel, FACC est un fournisseur de longue date d’Airbus pour ses programmes d’avions commerciaux. Le groupe autrichien va investir 350 millions d’euros dans les nouvelles technologies et l’expansion de ses implantations mondiales d’ici 2030 pour accroître les cadences de production de ses produits existants, ainsi que pour développer de nouveaux projets pour ses clients.