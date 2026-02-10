Les actionnaires d’Air Astana ont approuvé, lors d’une assemblée générale extraordinaire le 9 février, la conclusion d’une commande auprès d’Airbus portant sur jusqu’à 50 monocouloirs de la famille A320neo (25 appareils fermes et 25 options).

Le volet ferme consiste en 5 A320neo et 20 A321neo, ces derniers devant être livrés en configuration A321LR (avec réservoirs ACT en soute pour accroître leur rayon d’action) afin de pouvoir desservir l’Asie et l’Europe. Les livraisons sont prévues entre 2031 et 2034. Certains appareils viendront aussi moderniser la flotte de sa division low-cost du groupe, à savoir FlyArystan.

Le montant de la transaction représente plus de 50% de la valeur totale des actifs figurent au bilan de Air Astana, ce qui en fait un investissement stratégique pour la compagnie.

La compagnie aérienne nationale du Kazakhstan avait signé un protocole d’accord (MoU) avec Airbus en novembre dernier pour acquérir ces appareils supplémentaires, un contrat qui va donc se matérialiser à très courte échéance.

Le groupe Air Astana exploite actuellement une flotte de 49 appareils, dont 46 monocouloirs de la famille A320/A320neo.