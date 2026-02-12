Air Tahiti Nui a annoncé la nomination de Lionel Guérin en tant que directeur général. Celle-ci est effective depuis le 11 février. Entré au conseil d’administration de la compagnie polynésienne en avril 2025, il remplace Philippe Marie à ce poste.

A ce poste, il sera chargé de « conduire une nouvelle phase de transformation de la compagnie », est-il indiqué dans le communiqué annonçant sa prise de fonction. « Nous avons choisi un entrepreneur. Un dirigeant expérimenté, innovant, porteur d’une méthode, d’une vision sur le long terme et d’une capacité éprouvée à conduire des transformations complexes. Dans un environnement aérien profondément concurrentiel et en mutation rapide, Air Tahiti Nui avait besoin d’un leadership clair, exigeant et fédérateur », explique Hiro Arbelot, président du Conseil d’administration de la compagnie.

Lionel Guérin est en effet une figure du transport aérien français. Fondateur et PDG d’Airlinair, de Transavia et de HOP!, il a également été directeur général adjoint d’Air France. Il était depuis fin 2024 le directeur général d’Air Moana, fonction qu’il ne pourrait pas cumuler avec sa nouvelle responsabilité chez Air Tahiti Nui.

Air Tahiti Nui est une compagnie en difficulté, qui a enregistré une perte opérationnelle de 27,3 millions de dollars en 2024. Elle subit une forte concurrence, notamment sur les Etats-Unis, et se trouve face à la nécessité de restructurer son réseau, sa seule liaison bénéficiaire étant celle vers Los Angeles. Elle a déjà supprimé celle qui engendrait le plus de pertes, la liaison vers Seattle.