Bombardier a bel et bien renoué avec la croissance. L’avionneur canadien a annoncé le 12 février, en publiant ses résultats annuels pour l’année 2025, qu’il avait dépassé ses prévisions dans tous les domaines.

Le chiffre d’affaires a en effet augmenté de 10 % pour atteindre 9,55 milliards de dollars – il visait plus de 9,25 milliards de dollars. Cette hausse a été rendue possible par l’augmentation des livraisons – 157 appareils livrés contre 146 en 2024 et plus de 150 visés pour l’année –, un mix produit plus à son avantage, et une forte dynamique de l’activité des services. Celle-ci a en effet vu son chiffre d’affaires augmenter de 13 % à 2,3 milliards de dollars.

L’EBITDA ajusté a crû quant à lui de 15 % à 1,56 milliard de dollars. Enfin, le résultat net ajusté atteint 805 millions de dollars, en hausse de 47 %.

Bombardier se félicite également d’avoir atteint un book-to-bill de 1,4, qui témoigne de la vigueur de la demande. Cela lui a permis d’accroître la valeur de son carnet de commandes de 3,1 milliards de dollars (ou 11 %) par rapport à l’année dernière.

Pour 2026, l’avionneur s’attend à poursuivre sur cette trajectoire, ayant confiance en ses performances et la dynamique que son plan de redressement a insufflé. Il vise donc sur une augmentation des livraisons, un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de dollars – porté par la hausse des livraisons, de meilleurs prix et la poursuite de la croissance des services –, et un EBITDA dépassant 1,625 milliard de dollars.