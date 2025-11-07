Le sommet C5+1 de Washington a été particulièrement riche pour Boeing. Réunissant les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan et des Etats-Unis, il a été le cadre de la signature de trois contrats avec Air Astana, Uzbekistan Airways et Somon Air, pour un total de 37 appareils.

Uzbekistan Airways n’aura ainsi pas attendu longtemps avant d’augmenter sa commande de Dreamliner : elle a annoncé la conversion des options qu’elle avait assurées en septembre dernier sur huit 787-9. La commande initiale portant sur l’acquisition de quatorze 787-9, elle en attend désormais vingt-deux, à partir de 2031. Les appareils doivent soutenir sa stratégie d’expansion à l’international.

Somon Air, de son côté, envisage l’acquisition de jusqu’à quatorze appareils, répartis entre quatre 787-9 et dix 737-8. Il s’agit de la plus importante commande jamais envisagée par la compagnie tadjike, et la toute première pour des gros-porteurs. Les Dreamliner lui permettrait de lancer des liaisons intercontinentales, tandis que les 737 MAX lui permettraient de remplacer ses 737NG actuels (elle exploite quatre 737-800 et deux 737-900ER) sur ses destinations court et moyen-courrier

Enfin, Air Astana va signer un nouvel accord pour acquérir jusqu’à une quinzaine de 787-9 supplémentaires, pour moderniser et faire croître sa flotte. La compagnie kazakhe s’apprête à signer là sa plus importante commande. Elle attend déjà trois 787-9, qui lui seront livrés au travers de services de lessors, à partir de l’année prochaine, et qui remplaceront ses 767.