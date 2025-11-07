Airbus, le numéro 1 mondial des avions commerciaux, a fait le point sur ses commandes et livraisons du mois d’octobre.

L’avionneur européen a ainsi fait état de 112 appareils en commandes brutes : 4 A320neo (3 non identifiés et un exemplaire pour un client privé), 106 A321neo (dont les 100 nouveaux pour VietJet) et deux A350F (destinés à la compagnie turque MNG Cargo).

Sur les 10 premiers mois de l’année, Airbus a ainsi vendu 722 appareils (625 en commandes nettes) dont 111 avions gros-porteurs (familles A330neo et A350).

Le groupe aéronautique européen a par ailleurs livré 78 avions commerciaux à 36 clients au mois d’octobre. Ces livraisons ont été constituées de 68 monocouloirs (4 A220-300, 2 A319neo, 25 A320neo et 37 A321neo) et de 10 gros-porteurs (3 A330-900, 5 A350-900 dont le premier de SWISS, et 2 A350-1000). Les compagnies du Golfe ont été particulièrement concernées durant le mois avec quatre A350 pour Emirates, un pour Etihad et un pour Qatar Airways.

Le nombre total de livraisons depuis le début de l’année s’établit désormais à 585 appareils pour 85 clients.

Pour rappel, l’avionneur table sur la livraison d’environ 820 avions commerciaux pour l’année 2025, un objectif qui reste d’actualité selon les dernières déclarations de Guillaume Faury lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe le 29 octobre. Comme toujours, les deux derniers mois vont donc être particulièrement intenses.

Airbus en avait livré un total de 766 en 2024.