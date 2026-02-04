Embraer a signé un accord avec Virgin Australia pour équiper sa flotte d’E2 du système AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis), solution de maintenance prédictive basée sur l’analyse de données en temps réel.

Le dispositif surveille notamment moteurs, systèmes hydrauliques et avionique afin de détecter en amont les dégradations et d’anticiper les interventions techniques. L’objectif affiché par l’avionneur brésilien est de réduire les immobilisations non planifiées et d’améliorer la disponibilité opérationnelle des E-Jets E2 exploités par la filiale régionale de Virgin Australia depuis Perth.

Virgin Australia opère actuellement deux E190-E2, avec 6 autres exemplaires restant à livrer dans le cadre de sa commande ferme.