Airbus, numéro un mondial des avions commerciaux, a finalement livré 766 appareils à 86 clients en 2024. Le nombre de livraisons progresse ainsi de 4% en un an (710 avions livrés en 2023) malgré les difficultés persistantes rencontrées au niveau de la supply-chain.

Airbus a ainsi pratiquement atteint ses objectifs révisés de 770 livraisons pour l’année (800 initialement). Les marchés financiers n’en ont d’ailleurs pas vraiment tenu rigueur depuis les quelques fuites apparues ces derniers jours par le biais des grandes agences de presse, tant les quatre avions qui manquent à l’appel par rapport aux 770 annoncés ne représentent pas grand-chose, ni du point de vue commercial, ni sur le plan industriel, compte tenu des réels défis des montées de cadences de l’avionneur pour les prochaines années.

Airbus aura ainsi livré 75 A220, 602 monocouloirs de la famille A320neo, 30 A330-900 et 57 A350 l’année dernière. L’avionneur européen note par ailleurs que les livraisons d’A321neo (tous en configuration ACF, avec la nouvelle variante XLR désormais en service depuis le mois d’octobre) ont progressé de 14% en un an (361 appareils). La version la plus capacitaire de la famille A320neo représente désormais les deux tiers du total des monocouloirs restant à livrer chez Airbus.

Une moyenne de 4 livraisons par jour en décembre

Évidemment, pour atteindre ce nombre de livraisons, Airbus a dû mettre les bouchés doubles au mois de décembre pour atteindre les 123 appareils pour 44 clients, soit une moyenne de 4 livraisons par jour pour l’ensemble de ses sites à Toulouse, Finkenwerder (Hambourg), Mirabel (Québec), Mobile (Alabama) et Tianjin (Chine). L’avionneur européen avait déjà réalisé une prouesse similaire en 2023, avec les mêmes difficultés au niveau de sa chaîne de fournisseurs, en réussissant à livrer 112 appareils durant le dernier mois de l’année.

Plus précisément, les livraisons réalisées en décembre 2024 ont été constituées par 10 appareils de la famille A220 (2 A220-100 et 8 A220-300, 92 appareils de la famille A320neo (3 A319neo, 34 A320neo et 55 A321neo dont des A321XLR), 7 gros-porteurs A330 (6 A330-900 et 1 A330-200 destinés à une transformation en MRTT) et 14 gros-porteurs A350 (10 A350-900 et 4 A350-1000).

On notera notamment parmi ces livraisons le dernier A350-1000 d’Air Caraïbes, le dernier A330-900 de Corsair (via NAS Aviation Services) et les premiers A321XLR d’Aer Lingus.

Les commandes d’avions commerciaux sont restées à un niveau élevé en 2024

Du côté des commandes, Airbus a vendu 878 appareils l’année dernière (826 en commandes nettes, en retirant les annulations) même si on est loin du record historique de l’année précédente, comme l’a concédé Benoit de Saint Exupéry, désormais directeur commercial d’Airbus. Les ventes d’avions gros-porteurs ont été conséquentes, avec 78 A330neo et 142 A350 (malgré l’annulation de 4 A350-1000).

L’avionneur a enregistré un très bon mois de décembre au niveau des ventes, avec 99 appareils enregistrés au carnet. On notera notamment les 3 A330-900 destinés à Air Algérie, ainsi que 75 monocouloirs destinés à un client anonyme.

Un backlog qui atteint tous les superlatifs, en particulier pour la famille de monocouloirs A320neo

Comme on le sait, la problématique du numéro 1 mondial des avions commerciaux n’est plus de vendre, mais plutôt de livrer. Et avec les nouvelles commandes enregistrées l’année dernière, toujours avec un « book-to-bill » supérieur à un, le nombre d’appareils restant à produire et à livrer vient une nouvelle fois de battre un record absolu.

En un an, le backlog de la division Airbus Commercial vient ainsi de bondir de 8 598 à 8658 appareils, avec des livraisons qui continuent très largement à s’accumuler pour la première moitié de la prochaine décennie, en particulier pour la famille A320neo. La famille best-seller d’Airbus voit d’ailleurs son backlog atteindre les 5204 appareils, nouveau record historique, soit une production assurée sur au minimum 6 ans, même à la cadence de 75 exemplaires par mois qui doit être de mise à partir de 2027.