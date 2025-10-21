Korea Aerospace Industries (KAI) et Airbus ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à renforcer leur coopération dans l’aérospatiale et la défense. Ce nouvel accord a été officialisé à l’occasion de l’Exposition internationale de l’aérospatiale et de la défense de Séoul (ADEX 2025) le 20 octobre.

Les deux groupes entendent ainsi explorer un large éventail d’opportunités communes, notamment dans la conception d’avions de missions, dans les hélicoptères de transport de taille moyenne à grande vitesse, et dans les essais pour le ravitaillement en vol des avions de combat KF-21 Boramae et FA-50.

Ainsi, Airbus Defence and Space s’efforcera d’améliorer les capacités de communication militaire par satellite tout en travaillant sur des projets liés à l’A330 MRTT. Airbus Helicopters étudiera pour sa part, aux côtés de KAI, la possibilité d’une collaboration future sur l’hélicoptère utilitaire moyen à grande vitesse coréen.

Airbus et KAI prévoient également d’étendre leur collaboration dans les technologies émergentes et dans le développement de nouvelles activités.

Les deux groupes entretiennent des liens étroits dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale depuis 20 ans, à commencer par leur coopération pour le développement de l’hélicoptère militaire sud-coréen KUH-1 Surion, dérivé du Super Puma.