Cela fait trois ans que randstad et expectra ont lancé l’Aéroday, trois ans que cet évènement de recrutement entièrement dédié à l’emploi dans le secteur aéronautique est un succès grandissant. Pour cette quatrième édition, qui se déroule le 30 janvier partout en France sur les bassins aéronautiques, le groupe a opté pour un nouveau format. Chaque candidat peut postuler directement en ligne pour rencontrer les recruteurs lors de cette grande journée dédiée. De nombreux postes sont à pourvoir en CDI, CDD et intérim ainsi que des formations.

Cette année, l’Aéroday se déroulera de nouveau dans un contexte de pénurie de profils, accentuée par l’effet conjugué des départs en retraite et d’un très haut niveau d’activité dans la production, stimulée par la demande des compagnies aériennes. Des postes sont ainsi à pourvoir dans tous les métiers. Côté randstad, davantage spécialisé dans les métiers de la production, « nous recherchons surtout des ajusteurs (f/h), des mécaniciens (f/h), des câbleurs (f/h), des électriciens (f/h), des intégrateurs cabines (f/h), des opérateurs commande numérique (f/h), des chaudronniers (f/h), des drapeurs (f/h), des techniciens électroniques (f/h) et des contrôleurs (f/h) », énumère Nathalie Rieu, responsable Centres experts aéronautique France et référente métiers aéronautiques du groupe randstad France.

Jonathan Periquet, manager Division aéronautique, défense et spatial chez expectra, remarque quant à lui qu’expectra est « énormément sollicité par les clients sur les parties qualité liée à la production et qualité du système, c’est-à-dire technicien qualité, ingénieurs qualité, responsables QSE… » Les besoins sont également très importants dans les achats, pour les ingénieurs électroniques et les ingénieurs spécialisés en navigabilité et certification.

Un nouveau format pour un recrutement plus qualitatif

L’ampleur exceptionnelle du succès de l’édition 2024 a poussé le groupe randstad à repenser l’édition 2025. « Nous voulons aujourd’hui filtrer les candidatures en amont et permettre aux candidats de rencontrer les recruteurs sur rendez-vous », résume Jonathan Periquet. randstad et expectra ont ainsi commencé leur travail de sourcing dès le mois de décembre et il se poursuivra tout au long du mois de janvier. « Toutes les équipes sont prêtes à rencontrer les nombreux postulants », poursuit-il.

Surtout, randstad et expectra ont pour objectif de rencontrer « des candidats de qualité, sélectionnés en fonction des volumes et des qualifications dont les clients auront besoin sur le premier trimestre » et de proposer des entretiens très ciblés d’une demi-heure. « Notre ambition est vraiment de réaliser un recrutement qualitatif et de faire un job dating sur mesure pour chacun de nos clients présents. »

Après le format très ouvert des années précédentes, randstad et expectra s’attendent à ce que des personnes se présentent sans avoir postulé. Bien entendu, elles trouveront également des opportunités de recrutement. « Dans ce cas, nous capterons les CV et les recruteurs de nos deux marques étudieront les candidatures soit sur place, soit a posteriori », rassure Jonathan Periquet. Nathalie Rieu précise également que cette partie traditionnelle des visiteurs « curieux de l’activité », venant initialement pour découvrir les métiers du secteur, pourra également être sélectionnée dans un second temps, dans le cadre d’une opération axée sur la formation et la reconversion.

L’Aeroday, « une occasion exceptionnelle de donner une place à chaque talent »

L’Aéroday n’a pas cessé d’évoluer depuis sa création. « Dès le départ, nous avons décidé de ne jamais faire le même événement », affirme Nathalie Rieu. Celui-ci a d’ailleurs nécessairement évolué avec la conjoncture. Lancé en 2022, l’Aéroday avait pour objectif premier de redonner de l’attractivité à un secteur mis à mal par la crise sanitaire. Résolument orienté vers le candidat, il permettait de découvrir des métiers, de susciter des échanges assez privilégiés entre talents et recruteurs. L’année suivante, l’Aéroday avait pour fil rouge « la découverte de l’univers aéronautique avec des expériences immersives, des jeux sur les simulateurs et des exercices pour simuler la pratique de métier », décrit-elle.

Puis, en 2024, l’Aéroday a été ouvert à quelques clients stratégiques du groupe, ayant des besoins récurrents ou en volume. Cela a été un succès qui a décidé le groupe randstad à renouveler l’opération cette année, avec davantage de noms.

Malgré cela, l’essence de l’Aéroday reste la même : « représenter une opportunité de propulser vers l’aéronautique des personnes en recherche d’emploi, mais aussi de faire découvrir un nouvel environnement de travail à des personnes, en présentant nos dispositifs de reconversion, d’adaptation au milieu industriel, etc. », résume Nathalie Rieu. « C’est une occasion exceptionnelle de donner une place à chaque talent. »

L’Aéroday est organisé sur une quinzaine de sites dans toute la France le jeudi 30 janvier 2025. Pour participer, contactez les agences randstad et expectra, ou postulez en ligne.