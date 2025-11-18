Airbus Helicopters a annoncé au salon aéronautique de Dubaï que Bristow Group allait devenir un nouvel opérateur de son H160, l’hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage de nouvelle génération.

Bristow va ainsi intégrer jusqu’à cinq H160 dans sa flotte pour des missions offshore dans le secteur pétrolier et gazier à travers l’Afrique, notamment au Nigeria.

Les appareils sont acquis en location auprès de Milestone Aviation Group, devenant ainsi la première société de leasing à introduire ce type d’hélicoptère dans la flotte de Bristow. Quatre hélicoptères sont attendus dès novembre 2025 et un cinquième en septembre 2026.​

Milestone Aviation Group est le leader mondial du leasing et du financement d’hélicoptères. C’est une filiale du géant du leasing AerCap (depuis sa fusion avec GECAS).

Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d’Airbus se positionne comme le successeur direct de la famille Dauphin (SA365 à EC155). Il est particulièrement adapté au transport de personnel offshore (industrie pétrolière et gazière), aux missions EMS, aux missions SAR ou au transport VIP (version ACH160).

Motorisé par deux turbines conçues et produites par Safran Helicopter Engines (Arrano 1A de 1 280 chevaux sur arbre), le H160 affiche un rayon d’action maximal de 880 km (475 nautiques) et peut transporter jusqu’à 12 passagers.