Riyadh Air réservait une petite surprise sur le statique du salon aéronautique de Dubaï. La nouvelle compagnie aérienne saoudienne a en effet dévoilé un hélicoptère H160 portant ses couleurs.

Il s’agit en fait d’un appareil de l’opérateur saoudien The Helicopter Company (THC) qui proposera des solutions de transport haut de gamme aux passagers de Riyadh Air au sein du Royaume. Ce partenariat offrira ainsi aux passagers une option de transport fluide et sûre vers leur destination finale.

The Helicopter Company (THC), filiale à 100% du fonds souverain d’Arabie saoudite (PIF), est le premier opérateur d’hélicoptères du Royaume. THC dispose déjà d’une flotte d’une soixantaine d’hélicoptères, dont 5 H160.

Riyadh Air a pour sa part été créée en 2023 par le gouvernement saoudien, également avec le soutien du PIF, afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Elle a commandé 72 Boeing 787-9, 60 Airbus A321neo et 25 A350-1000.

Ses premiers vols commerciaux sont annoncés pour la fin de l’année avec des liaisons à destination de Londres Heathrow et Dubaï.