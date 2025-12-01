Le soutien des quatre Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) restera assuré par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M).

La DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique) a notifié le contrat le 16 octobre dernier à la division MRO du groupe Air France-KLM pour une durée de 10 ans, soit jusqu’à la date de retrait prévue des appareils.

Air France Industries soutient officiellement les E-3F depuis plus de trente ans, au travers différents contrats successifs renouvelés au fil des décennies, des contrats qui ont également compris la modernisation à mi-vie (MLU) des appareils et celle de leur poste de pilotage.

Mis en service en 1991, les AWACS français se basent sur la cellule des Boeing 707-320 et le modèle des E-3B/C de l’US Air Force. Ils sont motorisés par des CFM56-2-A3 de CFM International. Tous sont opérés depuis la base aérienne 702 d’Avord (Cher).

Pour rappel, la Direction générale de l’armement (DGA) a signé une déclaration d’intention avec l’avionneur suédois Saab visant à acquérir deux GlobalEye, avec une option d’achat pour deux appareils supplémentaires. Le GlobalEye est quant à lui basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6000/6500 de Bombardier. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.